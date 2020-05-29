小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（29日）財經重點。

【1】MSCI調權重今盤後生效 提防台股爆量甩尾

MSCI季度調整將於29日盤後生效，矽力-KY挾納入全球標準指數成分股，登高一呼漲40元收1,545元創歷史新高。惟投資專家提醒，宜提防「台股尾盤爆量甩尾」，「新納成分股若漲多，可能出現利多出盡。」

【2】瑞銀花旗預警成真里昂：台積電資本支出將下調

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝指出，因華為新禁令影響，台積電（2330）部分客戶訂單下修，導致對全年營收保守看待，後續將牽連到台積電資本支出，研判「該來的總是要來」，2020年資本支出將比公司先前預期下修13％、亦較前年度減少9％。

【3】中美大亂鬥 人民幣離岸價墜崖

在大陸全國人大閉幕前夕，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）美東時間27日表示已向國會確認，香港不再享有高度自治，意味著不再保證繼續賦予香港特殊待遇。市場避險情緒升溫，離岸人民幣（CNH）匯價27日夜盤一度貶至7.1966元，逼近歷史低點，距離2019年9月中美貿易戰高峰期觸及的逾11年低點7.1854元低點僅一步之遙，甚至有分析師估，人民幣會直落貶至7.2元。

【4】人大通過制定港版國安法 美對陸制裁 鎖定經濟與簽證

大陸全國人大28日通過「港版國安法」決定草案，大陸國務院總理李克強指出，通過該法案表明「一國兩制」行穩致遠，維護香港長期繁榮穩定。但美方拉高警告分貝，國務卿蓬佩奧向國會報告，香港已不再維持自治，美國不再給予香港特殊待遇。國務院官員指出，美方採取的措施，可能是簽證和經濟制裁。

【5】畢業季來了！政院砸66億 助新鮮人就業

畢業季求職潮即將來臨，行政院會28日拍板斥資66億元，協助14萬應屆畢業青年就業，包含補助每人最高3萬元就業獎勵、投入特定製造業、照顧服務業、營造業，最高獎勵10.8萬元，畢業青年最多能領到13.8萬元，6月啟動。

(中時電子報)