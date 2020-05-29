新冠肺炎疫情趨緩，流行精品銷售回溫，台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)旗下momo購物網5月流行精品銷售較上月成長逾5成，momo亦即日起至5月31日止推出《流行時尚週》活動，希望能推升銷售業績。

今年前4月因新冠肺炎疫情蔓延急凍的消費市場近期見到暖意，隨著國內新冠肺炎疫情受到控制，消費市場需求明顯回升，富邦媒旗下momo購物網5月流行時尚買氣齊展開，無論是國際品牌包款、潮流服飾、運動品牌、流行鞋與襪款都有不錯銷售成績，流行精品銷售較上月成長逾50%，疫情趨緩同時也帶動運動風氣回升，運動相關服飾銷售屢創佳績。

為因應市場需求，momo即日起至5月31日止推出《流行時尚週》活動，強打「夏新品搶先百貨首降7折」、「指定品牌商品momo卡10%回饋」、「天天價到好便宜」等優惠。並公布今年五大流行熱銷指標，提供消費者作為《流行時尚週》搶購參考，以進一步帶動買氣推升業績。

富邦媒將於6月2日除息，最後過戶日為6月3日，6月4日到6月8日為停止過戶期間，除息基準日為6月8日，預計每股配發8.5元股息，現金股息訂於6月30日發放。

(時報資訊)