台灣證券交易所統計，6月目前有鳳凰(5706)等4家上市公司申請證交所場地自行辦理法人說明會，累計今年截至目前為止，國內上市公司總計辦理510場法人說明會。

時間分別為：6月16日鳳凰、6月19日華票(2820)、6月23日彰源(2030)、6月24日欣天然(9918)

(時報資訊)

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