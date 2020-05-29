格威傳媒(8497)董事會決議通過與台北博報堂進行股份轉換案，台北博報堂將以現金對價方式，以每股69元收購格威傳媒剩下在外流通股份，預計再花費6億元左右，將格威傳媒納入百分之百子公司，格威傳媒也將自台股下市。

台北博報堂在今年2月26日起以公開收購方式收購格威傳媒普通股股份，並於4月15日公開收購截止日公告股東應賣股份數量為25,247,372股，占該公司已發行股份總數69.09％。

而台北博報堂前於公開收購股份時，已於其公開收購說明書表達如其未能經由公開收購完成格威傳媒全部普通股股份的收購，將進一步規劃以股份轉換方式取得全部普通股股份，因此，提出本股份轉換案。

台北博報堂同樣以上次收購價格每股69元，採現金對價方式收購剩下股份，在外流通股份扣除庫藏股剩下約25％，自股份轉換契約簽署日起至股份轉換基準日前，如發放現金股利，現金對價應扣除每股現金股利金額。

格威傳媒於股東會決議通過後，將依企業併購法第34條及相關法令規定向台灣證券交易所申請股票終止股份上市，並擬依法向金管會申請撤銷公開發行。

格威傳媒是台灣首家上市的大型廣告集團，旗下擁有5個知名品牌，包含1970年成立的聯廣傳播集團、光洋波斯特、先勢集團、安益集團、以及米蘭營銷，提供廣告、數位、活動、公關、會展等服務。

(時報資訊)