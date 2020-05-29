台北市萬華分局昨天在康定路鑽石大樓破獲2處知名的「一樓一鳳」應召站，逮捕14名賣淫女子以及4名嫖客。驚人的是，這兩家應召站以「得來速」為號召，應召女根本不脫衣，只掀起裙子讓客人迅速「進入」解決後，就接著輪下位客人，根據曝光帳冊顯示，有名身材姣好的泰籍應召女3個月就接客960名男客，進帳百萬，號稱「千人斬公主」，讓警方及衛生單位極度驚訝。

萬華分局昨破獲一樓一鳳應召站，查獲14名泰國、寮國等籍女子，以及工作人員4人。(中時資料庫)

據了解，應召業者長期在康定路、西昌街等處承租套房，作為賣淫處所，曾有剛上任分局長「微服出巡」遭「站避」詢問是否要輕鬆一下，甚至還有應召女沿街騷擾住戶等情事，警方經連日蒐證，向法院申請搜索票，27日晚間7點多，趁業者吃飽飯準備上工，一舉破獲2間應召站。

讓警方訝異的是，這這家應召站模式彷彿回到古早華西街型態，講究薄利多銷且快速解決，每節採15分鐘制。應召女為了快速讓客人完事，甚至完全不脫衣，只拉起裙子讓客人迅速「進入」後解決需求，接著僅用毛巾擦拭完，立即又接下一位客人，完全不顧衛生條件。

警方在查出的帳冊發現，有一名紅牌太極應召女，從2月底來台後，短短3個月時間，竟然接客數高達960名，個人就進帳百萬，被應召站奉為「千人斬公主」。

警方調查，拉客的應召女以每15分鐘1500元從事性交易，屋內擺放保險套、潤滑劑、監視器等物品，為了避免遭查緝，還有裝設監視器，交由專人監看把風，警方昨衝入應召站內，發現14名泰國、寮國等籍女子，以及工作人員4人。

警方發現應召站利用東南亞「雞頭」，在當地尋找願意赴台應召女，以觀光簽證入境後逾期居留，賣淫所得則由業者與應召女對分，遭逮的14人當中有10人逾期，依法由移民署收容，4名業者則依妨害風化法辦，嫖客則依社會秩序維護法裁處。

(中時電子報)