總統府今天上午10時召開記者會，公布9名新任考試委員提名名單，新任考試院長由前教育部長黃榮村出任，副院長由銓敘部長周弘憲升任，前副總統陳建仁將以提名審薦小組召集人回府參與記者會；繼蕭萬長之後，第二位民選卸任副元首「回娘家」參與記者會。
今提名名單預計提送6月下旬的立法院臨時會通過提名人選，9月正式上任。
總統府昨天發出的採訪通知，今上午記者會由總統府秘書長蘇嘉全引言、提名審薦小組陳建仁召集人致詞並逐一介紹被提名人、院長被提名人致詞。
副總統卸任後「回娘家」在馬政府時代也有；2013年馬英九總統任命卸任副總統蕭萬長擔任APEC大使時，蕭也回總統府府。
考試院第12屆考試委員任期將於8月31日屆滿，去年底立法院修正考試院組織法，新任人選須在任期屆滿前3個月內提出，試委名額從19人改為7人至9人，任期也從6年改為4年。
(中時 )
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