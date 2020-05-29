美國一位父親為了處罰有賴床習慣的9歲兒子，把孩子花了一年時間創造的《Minecraft》（當個創世神）遊戲刪除。沒想到，孩子知道後，竟情緒崩潰大哭大鬧，還拒絕進食，這位父親因此反省自己的作法是否太過份。

一位父親在全美最大論壇Reddit發文，表示自己的兒子自從學校採取遠距離教學後便開始賴床。他認為，準時起床是兒子應該自己學會的事情，因此從來不會主動叫兒子起床；而他也曾多次警告兒子，「若繼續賴床，會有非常嚴重的後果。」起初，孩子聽進他的警告，還能按時早起，但是僅維持一個禮拜後又開始賴床；這位父親在看到警告無效後，便將兒子的Minecraft遊戲刪除了，並禁止兒子玩電腦遊戲1個月。

美國一位父親在論壇發文詢問網友，自己的做法是否太過份。（圖／reddit）

原PO表示，在他告訴兒子處罰內容後，兒子便開始尖叫、哭鬧；兒子告訴原PO，自己在這個遊戲花了整整1年的時間，表示自己真的很難過，因為他再也看不到自己建造的世界了。這位父親表示，兒子現在整天都在哭，且拒絕進食。而在看到兒子這樣的反應後，也讓他反省，「自己是不是個混蛋？」

文章PO出後，立即引起各國網友高度討論，「努力了一整年的心血被刪，是我也會暴怒啊」、「當懲罰已經造成精神上的傷害，就別怪孩子怎麼對你不親，不再跟你溝通。」另外，也有網友一針見血的分析，若刪除的是普通的遊戲，只要再安裝回來就好；但Minecraft被刪除的話，除非有備份，否則就和畫圖、寫小說一樣，自己耗時創作的心血結晶，瞬間就不見了。

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(中時電子報)