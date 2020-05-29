衛星照驚曝 陸基地現台總統府模型 08:302020/05/29 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國大陸內蒙古朱日和訓練基地是解放軍最大的軍事基地。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 朱日和軍事基地演習 近30年來，北京投入重金，並建立了新型研發與訓練基地，致力進行軍事現代化。為了因應未來可能的衝突，解放軍甚至用逼真的設施演練備戰。 據《動力》（The Drive）網報導，解放軍在內蒙古的朱日和合同戰術訓練基地是中方最大的訓練基地，裡面有全尺寸模型，仿造了台北鬧區，其中有製作精細的總統府與外交部建築，幹道和模擬機場跑道。不過詭異的是，還出現了法國艾菲爾鐵塔模型。 This isn't recent news, China has had these for years!https://t.co/PKhbtqJ6Sn— Terry Roe - Paranormal World Taiwan (@TerryRoe2018) May 28, 2020 (中時電子報) #台灣 #總統府 #外交部 #衛星照 #模型 #中國大陸 #朱日和 #訓練基地 #解放軍 #備戰 #衝突 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸南海建8人造島 東沙島戰略地位減 10:462020/05/25 軍事 陸2航母傳將台海外軍演 與美恐爆衝突 15:232020/05/27 軍事 CNN：陸倍感安全威脅 要為解放軍進補 12:442020/05/28 軍事 軍事熱門新聞 美國海軍陸戰隊裁撤戰車 玩真的 - 軍事 衛星照驚曝 陸基地現台總統府模型 - 戰略 F-35超音速飛行的損壞原因 - 軍事 大陸新風洞啟用 發展下一代戰機基礎 - 軍事 CNN：陸倍感安全威脅 要為解放軍進補 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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