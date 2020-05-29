朱日和軍事基地演習

近30年來，北京投入重金，並建立了新型研發與訓練基地，致力進行軍事現代化。為了因應未來可能的衝突，解放軍甚至用逼真的設施演練備戰。

據《動力》（The Drive）網報導，解放軍在內蒙古的朱日和合同戰術訓練基地是中方最大的訓練基地，裡面有全尺寸模型，仿造了台北鬧區，其中有製作精細的總統府與外交部建築，幹道和模擬機場跑道。不過詭異的是，還出現了法國艾菲爾鐵塔模型。

This isn't recent news, China has had these for years!https://t.co/PKhbtqJ6Sn — Terry Roe - Paranormal World Taiwan (@TerryRoe2018) May 28, 2020

(中時電子報)