38歲許女士自述最近刷牙時都會流血，而且口內有異味，她覺得牙齒變得較為鬆動，而且不時會隱隱作痛，吃東西時總感覺牙齒沒力。到台大醫院新竹分院牙周病科求診後，診斷為全口嚴重牙周病。於是接受牙周病第1階段和第2階段的治療。在治療過程中，還自行上網搜尋關於牙周病的預防保健資料，想了解除了接受牙科治療外，是否能透過改變日常飲食以增進口腔健康，因此向醫生詢問，服用口腔益生菌對於改善嚴重的牙周病，並控制日後復發機率有幫助嗎？

台大醫院新竹分院牙周病科林意萍醫師表示，由於大部分的益生菌都是在腸道培養出來的，口腔內存在的量並不多，停留時間也不長，所以益生菌雖然目前已廣泛地應用於腸胃道相關疾病，但在牙周病的防治上尚未明確。儘管某些文獻也曾探討過部分益生菌似乎能減少牙周病的發生，並對治療有所助益，但如前所述，由於大部分的益生菌停留在口腔的時間很短，所以在臨床實際運用上，不同益生菌種的作用效果，以及要以何種形式讓人體吸收，還需要更多的實驗和研究來論證。

林意萍進一步指出，牙周病的病因主要是因為牙菌斑及牙結石的堆積，刺激局部的免疫反應失衡，引起與發炎相關的細胞激素增加，活化了噬骨細胞造成牙齒周圍的骨頭吸收，增加牙齒周圍牙齦溝的深度，變成牙周囊袋，形成牙周病。齒槽骨持續地被破壞，牙周囊袋越變越深，惡性循環之下，牙周病就會惡化。因此，標準的牙周病治療是利用器械或超音波儀器去除牙結石，有時也可能合併手術、抗生素或雷射進行輔助治療，才能恢復口內組織和微生物間的平衡。

林意萍提醒，想透過益生菌來預防及控制牙周病，仍待更多研究證實。當前，正確的口腔清潔和定期回診控制，才是最理想的方法。

(中時電子報)