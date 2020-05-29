美國總統川普宣布他將簽署一項與社群媒體有關的行政命令，並將在周五召開與中國有關的記者會，受臉書下挫影響，以及在市場情緒轉為謹慎下，周四華爾街股市尾盤反轉，終場收黑。

推特收跌4.4%，臉書跌1.6%。白宮在收盤後宣布川普已經簽署這項與社群媒體平台有關的行政令，撤銷此類企業目前享有的免責條款。

在中國人大通過香港國安法後，對美中兩國局勢發展的擔憂，亦是觸發美股尾盤轉跌的原因之一。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受媒體訪問時表示，在貿易與其他事務上，香港現在或許應被給予與中國相同的待遇。此番發言呼應美國國務卿蓬佩奧周三的談話。

周四收盤，道瓊工業指數跌147.63點或0.58%，為25,400.64點。標普500指數跌6.4點或0.21%，為3,029.73點。那斯達克指數跌43.37點或0.46%，為9,368.99點。

美國初領與續領失業救濟金人數下滑，強化防疫措施解封後經濟可望迅速復甦的樂觀氣氛，激勵道瓊指數盤中一度勁揚210點，最高升至25758點。標普500指數與那期達克指數亦一度漲逾1%。

(時報資訊)