威盛(2388)於宣布，將整合強大的事故預防及行為監控等新AI特點於旗下的Mobile360 D700雙向行車紀錄器中，藉以改善駕駛人安全及提供車隊管理者更進一步的車輛使用資訊。

威盛表示，Mobile360 D700雙向行車紀錄器其前後鏡頭來擷取車外道路環境和車內駕駛行為之影像，並可將錄影畫面儲存於設備中，或是透過4G無線連接傳送至雲端上。

威盛進一步說，Mobile360 D700雙向行車紀錄器運用其道路偏移警示與前方碰撞警示的支援特點，可偵測前方道路的潛在危險，並發送警示音訊給駕駛人，以利立即採取正確行動且進而預防事故的發生。可以儲存從CAN bus所提取的其它資訊等事故影像片段，以便車隊管理人進行分析，一旦發生碰撞或是其它嚴重事故時，即時警示與相關的影像剪輯將傳送至車隊管理雲端上立即進行追蹤。

威盛Mobile360 D700新的駕駛人監控系統(DMS)特點，可透過辨識異常和非法行為，包括分心駕駛、駕駛疲勞、使用行動電話與吸菸等，進一步提升安全性。根據提供與雲端同步的客觀即時有關數據，這些新功能得使車隊管理者判別影響駕駛表現和健康狀況的問題，並採取適當的措施加以解決。

威盛全球行銷副總Richard Brown表示，威盛Mobile360 D700整合這些新的AI功能後，不僅可使商用車輛駕駛人對道路的突發狀況迅速作出反應，進而改善他們的安全性，透過事故預防與提高駕駛人表現，更可使車隊運營商提高效率並降低成本。

(時報資訊)