影帝吳朋奉瀟灑來去，生前最後一段公開承認的戀情，是與日籍女星久保寺淳子的異國戀，兩人後來因女方回日本發展及照顧爸爸，他不想耽誤對方而黯然分手，但情深義重的兩人，分手後仍是會聯絡相互關心的朋友。據悉，久保寺淳子28日曾傳訊給台灣友人，坦言自己這兩天哭到「淚腺壞掉了，我從來沒有這麼難過。和你們一起度過的時光，真的是很珍貴的回憶」，句句感傷、令人揪心。

久保寺淳子在臉書po出這張揮手照追憶吳朋奉。（圖／摘自臉書）

久保寺淳子今天上午也在私人臉書標記吳朋奉，寫著「我應該祝福你，希望一路好走...但我還是很討厭和你說goodbye......。看這些照片，好像聽到你說『我先走了』嗯，我們下輩子見了....永遠愛你」，一句「永遠愛你」更是催淚。

吳朋奉生前極簡低調，只花該花的錢、買需要的東西，生活簡樸，因獨居在姪女樓上的頂樓加蓋鐵皮屋，離世後也僅設立簡易靈堂，近日有媒體報導連鄰居都推測他生活狀況有困難。對此，友人表示，吳朋奉不是日進斗金的明星影帝，他只是「省長」但不是窮，因花費不多，幾年下來累積不少積蓄，和久保寺淳子交往期間也曾動念買房。

友人表示，當時吳朋奉曾向朋友諮詢該買哪一區的房子較好，朋友原本推薦公寓房價約1000多萬的地段，但重視生活環境的他說自己喜歡有樹、有綠意的地方，加上考量自己年紀漸長，每天爬樓梯太累，如果物件超過3樓以上，就希望是找有電梯的大樓，他曾相中的地段1戶約2、3000萬，顯然經濟沒問題。

此外，吳朋奉去年排練金枝演社的舞台劇《雨中戲臺》時，為避免每天奔波，曾就近在八里的高級大樓租了一整層房子，月租3萬多，後來舞台劇因疫情延期演出，他才又搬回板橋，對於該花、有必要的錢他也絕不小氣。友人強調，吳朋奉戲約不斷，沒有經濟問題，他生前還常開玩笑說10歲愛犬「碰碰」很好命，他辛苦拍戲賺錢就是為了讓牠享受，每天24小時開冷氣讓牠吹。而曾被他戲稱是「真愛」的「碰碰」，6月7日告別當天也會由友人帶到現場送主人最後一程。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)