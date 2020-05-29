網友發現何猷君微博頭銜刪去「賭王何鴻燊四房兒子」。（圖／翻攝自新浪娛樂、何猷君MarioHo微博）

澳門賭王何鴻燊日前不敵病魔辭世，享耆壽98歲，4房兒子何猷君日前難過發文，曬出小時候和父母合影，用一個痛哭符號表達心聲。今(29日)網友發現，何猷君低調刪除微博認證「賭王何鴻燊四房兒子」頭銜，改成旗下事業「澳門電競總會會長、創夢天地合夥人、深圳威武電競董事長」，疑想撕去出身富豪之家的標籤，靠自己的努力重新開始，可說別有用心。

25歲何猷君可說是人生勝利組，含著金湯匙出生的他，18歲就同時拿到劍橋大學與麻省理工的錄取通知，最後選擇就讀麻省理工，並在21歲時成為史上最年輕進入麻省理工攻讀金融碩士的學生，而過往他的感情史也引發大家關注，曾與女團BY2成員妹妹Yumi熱傳交往。

去年他向超模奚夢瑤求婚，隨即生下一子，有人酸他生兒子是為了多得一份家產，他回嗆：「早就分完了」。近日何鴻燊過世，網友發現何猷君的頭銜從：「香港社交名人，賭王何鴻燊四房兒子」，改為「澳門電競總會會長、創夢天地合夥人、深圳威武電競董事長」，引來網友討論。

(中時電子報)