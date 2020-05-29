遊客跟著泰雅族耆老張有文尋訪松茂部落的蒐鹿步道，發現大甲溪山壁垂直排列的頁岩奇景，堪比澎湖玄武岩。（王文吉攝）

泰雅族耆老張有文引領遊客循著仁壽橋旁陡峭的小徑，可直探大甲溪谷「玄武岩」祕境。（王文吉攝）

「松茂玄武岩」最佳視野位於大甲溪仁壽橋下河床，部落居民就地取材搭建小徑便道，相當狹窄陡峭。（王文吉攝）

「松茂玄武岩」最佳視野位於大甲溪仁壽橋下河床，部落居民就地取材搭建小徑便道，相當狹窄陡峭。（王文吉攝）

蒐鹿步道途經造型優美的圓拱仁壽橋，搭配兩岸峭壁奇石及綠樹，宛如水墨畫意境，循橋旁隱祕小徑，可直探溪谷「玄武岩」祕境。（王文吉攝）

大甲溪上游仁壽橋下的垂直頁岩地形，歷經百萬年溪水刻蝕，形成柱狀排列的紋理，堪比澎湖玄武岩。（王文吉攝）

高山玄武岩祕境曝光！大甲溪上游仁壽橋下的山壁頁岩地形，因造山運動，將地層擠壓成為幾近垂直，歷經百萬年溪水刻蝕，形成柱狀排列、層次分明的頁岩紋理。最近有遊客跟著導覽員到訪，發現垂直排列的頁岩堪比澎湖玄武岩，忍不住讚嘆大自然鬼斧神工。

高山玄武岩位於松茂部落，從台七甲線66.5K大劍山登山口轉進蒐鹿步道，沿途生態豐富，匯聚楓松、綠蕨及花草植物等，還可居高俯瞰大甲溪溪谷風光。造型優美的圓拱仁壽橋，搭配兩岸峭壁奇石綠樹，宛如水墨畫意境，循橋旁的隱祕小徑，可直探溪谷「玄武岩」祕境。

蒐鹿步道生態豐富，平緩易行，綠蔭夾道，漫步其中涼爽舒適，沿途可見鳥類在枝頭跳躍。70歲泰雅族耆老張有文表示，蒐鹿步道是松茂部落的傳統獵場，如果看到芒草打了節，代表有獵人進入打獵，以草結宣示獵場主權，現在是山羌、山羊及櫻花鉤吻鮭的復育區域。

張有文帶路尋訪人跡罕至的二葉松林，地面由層層松針堆積鋪成，鬆軟而厚實，保留最原始的自然風貌，一旁舊聚落遺跡是泰雅族先祖的石板家屋。接著從仁壽橋旁小徑，穿過樹林下探大甲溪河床，除可親近沁涼溪水，挑戰「打水漂」，還可一探高山玄武岩地形。

張有文說明，松茂部落的高山玄武岩其實是頁岩片形成，因造山運動擠壓，有的頁岩呈現橫向排列，這裡是直向拔地而起；該處河道尚未施作攔砂壩之前，水流相當湍急，溪水長年切割侵蝕，形成類似澎湖柱狀玄武岩的地形。

(中時 )