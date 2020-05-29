拓荒者明星後衛利拉德先前表態，假如拓荒者沒機會晉級季後賽，他將選擇拒絕參加復賽的言論引發爭議，沒想到他在29日接受《ESPN》訪問徹底翻盤，「我認為那篇報導寫作方式造成我的話被斷章取義，我只是隨口抱怨幾句而已。」

畢竟在NBA宣布無限期停賽之前，拓荒者本季取得29勝37敗，排在西區第9的晉級季後賽邊緣位置，距離西區第8灰熊還有3.5場勝差，假如NBA總裁席爾佛真的選擇只挑東、西區前8種子打季後賽，拓荒者等於提前宣告本季結束。

所以這次利拉德把自己的想法徹底說清楚了，「當然作為一名球員，我們都很想打球，但我們想為某些東西而戰，特別是我們本來就在為了那個目標而努力的情況之下。」利拉德口中的目標，當然就是闖進季後賽，他們並不想提前淘汰。

「我認為舉辦爭奪季後賽資格的錦標賽是完美的做法，」努力改口的利拉德說，「因為我們之前追到很近的距離了，也有足夠的例行賽場地可以追逐季後賽門票，如果聯盟最後真的決定直接從季後賽打起，那我們當然會感到非常失望。」

(中時 )