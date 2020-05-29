北部某山區去年底發生一起轎車墜谷意外，造成副駕駛座男子慘死，原以為是一起交通意外，但警方調查後，案情大逆轉，原來男子隨人妻上山採藥變偷情，因為車震晃動太過劇烈，車子滑動墜落5米深山谷，「小王」疑因緊張跳車，反被墜落的車體壓到慘死。

據當時被救出的人妻說，她載朋友上山採藥，行經一處產業道路靠路邊休息時，車子突然「倒退嚕」，墜落到近5公尺深的山谷，她自己爬出駕駛座，但朋友卻沒有回應，於是趕緊打119報案。

警消趕抵現場先將人妻救出到路面，再到山谷找到摔出車外、疑跳車被車子輾壓的男子，但男子已無生命跡象。

警方本來以「交通意外」準備結案，但發現不治的男子當時衣衫不整，下半身全裸，由於人妻的家人產生疑問，要求追查死者與女駕駛的關係，警方查後，果然發現案情不單純。

事實上，人妻與小他10歲的「小鮮肉」，當時在車內車震，可能震動搖晃太劇烈，手煞車又沒拉，以致車子「倒退嚕」滑落墜谷，「小王」疑因緊張跳車，反被墜落的車體壓到送命。

(中時電子報)