為使身心障礙表演者有機會站上舞台展現才華，萬海航運慈善基金會每隔一年舉辦【愛有為 萬海慈善身障者才藝徵選大賽】，今年邁入第五屆，以「不一樣，也要勇敢做自己」作為大賽精神，分肢體表演組、歌唱表演組、器樂表演組三項表演類別進行評選，民眾透過網路投票有機會獲得首獎20萬元獎金。

萬海慈善執行長莊斐斐表示，「觀眾」無疑是表演藝術中重要的一環，特別是對身心障礙表演者來說，台下的掌聲是台上演出者最溫暖的鼓勵。我們期待參賽的身障朋友們，為了表演的夢想，在面對嚴峻的挑戰時，能給自己一次勇敢的機會。

本屆【愛有為】報名十分熱烈，共有73組表演者報名徵選，初選自三項表演類別各評選出8組表演者入圍決賽，於5月11日~6月10日期間進行「網路票選活動」，讓24組入圍者有機會介紹自己、秀出精彩的表演內容。

網路票選結果占決賽總成績的15％，邀請大眾上網觀看並投下重要的一票，支持表演者獲得佳績，有機會角逐最高20萬元的首獎獎金。投票網站：https://lovevote-charity.wanhai.com/competitors.html。

愛心企業「亞柏EZ購、氧顏森活、獅子寶寶」響應公益，贊助電競耳機、電競滑鼠、面膜保養品、濕紙巾等精美商品做為抽獎獎項，只要參加「網路票選活動」即有機會成為豐富獎項的幸運得主！

決賽訂於7月4日下午14：00，在台北中油大樓國光廳舉行。配合防疫，將不開放觀眾入場觀賽，全程以網路直播進行，讓社會大眾的掌聲不因疫情而中斷，無障礙傳遞給在舞台上勇敢做自己的所有參賽者，亦盼表演者在人生逆境中的努力，能為現時低迷的疫情注入活力與希望，活動資訊請搜尋「萬海慈善」。

(工商 )