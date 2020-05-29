里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝指出，因華為新禁令影響，台積電部分客戶訂單下修，導致對全年營收保守看待，後續將牽連到台積電資本支出，研判「該來的總是要來」，2020年資本支出將比公司先前預期下修13％、亦較前年度減少9％。

在台積電召開第一季法說會前，瑞銀呂家璈、花旗環球徐振志兩大外資圈半導體研究名師，便先後預料台積電可能縮減2021年或下修今年資本支出，雖然未在台積電上回法說會上獲得證實，然此擔憂在機構法人心中揮之不去。

侯明孝指出，台積電5月起陸續有客戶下修訂單，加上美國對華為祭出新禁令，經與半導體設備商對談後發現，台積電部分新設備訂單從6月延到12月，最新計畫顯示，5奈米製程很可能較先前規畫每月縮減1～1.5萬片，7奈米製程可能縮減1～2萬片，換算下來，2020與2021年合併資本支出將減少50～70億美元。

侯明孝坦言，台積電2021年可能主動降低對艾斯摩爾（ASML）EUV機台的款項，導致2021年的資本支出比2020年更低，因此，現在要斷言7月法說會時會否下修資本支出，不確定性尚存。但無論如何，資本支出「下修就是下修」，由產能利用率下滑造成的資本支出下修，影響的也不只台積電本身，還包括上游的設備、矽晶圓，下游的封測、載板等。

(工商 )