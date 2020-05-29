華為新禁令餘波盪漾，各外資全數檢視供應鏈受害程度與潛在受惠股後，對受惠、受害股多空看法益發積極，凱基、摩根士丹利、瑞銀、摩根大通等全面支持聯發科（2454），並上調推測股價，代表後市看好度更高。

自美國對華為祭出新禁令消息一出，各研究機構對聯發科將受惠迅速有高度共識，瑞信、摩根士丹利、美銀證券等，不是調高合理股價預期，就是升評「優於大盤」，隨聯發科股價揚升，外資看好度不減反增，凱基投顧、摩根大通加入調高財務預期行列，外資圈預期聯發科合理股價共識已來到500～550元。

瑞銀證券亞太區半導體首席分析師呂家璈指出，外界似乎對聯發科能否出售智慧機晶片予華為有疑慮，但他提出兩大論點，重申聯發科就是華為轉單直接受惠者：首先，美國法規明確規定，限制只針對特殊應用晶片（ASIC）或客製化晶片，而非針對標準產品（ASSP）或一般晶片。其次，如果規範改變、ASSP也被禁，南韓三星也會受到同樣規範，同樣無法供貨華為。

瑞銀說明，聯發科自第二季起開始供應華為5G晶片，更研判聯發科在華為取得的訂單分額，將從目前的10～15％，提高到2021年的40～50％。然要留意，聯發科的成長契機都來自華為5G智慧機晶片商機，因華為5G基礎建設牽涉到客製化ASIC，受美方禁令管制，聯發科不會出貨。

(工商 )