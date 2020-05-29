美國能源資訊局（EIA）周四（28日）公布報告顯示，上周（截至5月22日為止）原油庫存暴增790萬桶，遠高於路透社預期的減少190萬桶。

EIA數據顯示，上周汽油庫存減少約70萬桶，市場預期為增加10萬桶。至於蒸餾油上周庫存增加550萬桶，高於市場預期的增加180萬桶。

儘管美國多州政府近日陸續放寬防疫限制，民眾行動因此更加自由，但能源燃料的需求卻依然疲弱。

(工商 )

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