藍腹鷴雄鳥體長約達70至80公分，行動謹慎，常常悄然無聲地活動，猶如山中隱士，故不易見到。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

藍腹鷴雌鳥體長約45至60公分，生性羞怯、隱密、警覺性極高。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

保育類動物藍腹鷴以往主要出現在桃山瀑布步道附近，首度現蹤武陵農場觀魚平台，讓看到的場方人員十分驚訝。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

台灣特有種保育類的藍腹鷴，現蹤武陵農場觀魚平台，讓民眾看到驚呼連連。武陵農場表示，藍腹鷴以往只出現在更隱密的桃山瀑布步道一帶，首次出現在觀魚平台，被經過民眾巧遇拍到，可能是受新冠肺炎影響，遊客減少，繼日前山羌跑進遊客中心、台灣長鬃山羊現蹤，藍腹鷴也悄悄進入北谷區域活動。

藍腹鷴為台灣特有種（不普遍留鳥），屬珍貴稀有的保育等級，雄鳥體長約達70至80公分、雌鳥約45至60公分，多分布於本島鬱鬱蔥蔥蒼翠茂盛的森林，棲息在海拔2300公尺以下中低海拔的闊葉林或混生林中，行動謹慎，常常悄然無聲地活動，猶如山中隱士，故不易見到。

前日有隻藍腹鷴雄鳥帶著雌鳥，現身武陵農場觀魚平台，讓看到的場方人員十分驚訝，因藍腹鷴非常怕生、生性羞怯、隱密、警覺性極高。場方人員表示，可能是受疫情影響，遊客及車輛等減少，且農場位於雪霸國家公園內，近年投入生態復育及友善農耕有成，珍稀特有的野生動物紛紛跑出來了。

來場的遊客不見得要在桃山瀑布可見藍腹鷴，在觀魚平台附近也有機會看到藍腹鷴家族。武陵農場呼籲，民眾來場欣賞台灣大型雉科裡羽色最艷麗、五彩斑斕的鳥類，除了驚嘆武陵生態種類的多樣性與大自然的神奇之美外，保持適當距離，勿餵食、驚擾牠們。

(中時 )