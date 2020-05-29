國民黨革實院長羅智強今早在臉書宣布，他接任時許諾財務三箭，在第三箭「募款1000萬」已達標，在一個半月收到1500筆小額捐款，創下黨內紀錄。他不忘反酸楊蕙茹、行政院長蘇貞昌及1450，並強調民進黨用人民納稅錢，而革實院1000萬元全部來自捐款聚沙成塔，他會和大家繼續為台灣民主守夜。

「說到做到，就是羅智強。」羅智強今早在臉書表示，應黨主席江啟臣之邀，接任革實院長時，他宣布了財務三箭「不支薪、捐10萬、募 1000萬」，經過一個半月的努力，達標了，總共收到來自全球各地超過1500筆的小額捐款，有99元、500元，也有10萬、20萬元。不論金額大小，每一筆捐款，都是對羅智強的信任，都是對國民黨的期待。

他說，黨部同仁告訴他，「這麼短的時間，湧入1500筆的小額捐款，這是黨部前所未有的事。」他回答同仁說說，「這代表我們的責任更重。」

羅智強表示，他真的非常感動，要知道，現在的國民黨正歷大敗、已然在野、前程未卜，支持國民黨是沒有半分好處的；要知道，民進黨是出了名的查水表政府，捐款給國民黨非但沒有好處、還有風險；要知道，現在疫情當頭、百業受創，大家荷包縮水，還願意捐款，這是多大的情義、多大的付託。

他說，曾有一位捐款人在他面前痛罵了國民黨10分鐘，還是捐了8萬元給革實院，然後告訴他「請你們為了台灣的民主，好好振作，民進黨太囂張，隻手遮天、霸道濫權、吃乾抹淨，台灣可以沒有國民黨，卻不能沒有監督執政者的有力在野黨。」

羅智強說，看到各方捐款人滿滿的熱情，或恨鐵不成鋼的責備，他也感覺肩膀上的責任重大。這一個半月來，他傾盡全力、馬不停蹄，努力的建構平台、接觸年輕朋友、傾聽產業意見，已辦了17場沙龍、 3場大學演講，參加了14場產業聚會，還有無數次的個別請益；累到一停下來，隨時就會昏睡過去的地步；最近最常被問的一句話是「你看起來好累」，但沒辦法，他真的覺得時間不多，他必須不負大家的期望。

羅智強強調，1000萬達標，也許這只是楊蕙如拿政府標案八分之一的錢，也許這只是蘇貞昌的女兒拿政府「一個」標案的預算，也許這和民進黨眾多1450預算相比，連提鞋兒都不配。但民進黨用的錢，每一分都是來自你我的納稅錢，而革實院的1000萬捐款，是支持者們光明正大、正正當當、不辭涓滴，聚沙而成塔的。台灣民主正嚴重的倒退，在前方等著的，是漫長的黑夜，台灣需要民主的守夜人，他會努力守夜，也謝謝大家和我們一起守夜。

(中時 )