奈及利亞當地時間27日發生大規模槍擊案件，有武裝分子騎乘武裝摩托車襲擊西北部的5個村莊，造成至少74人死亡。當地近年因區域對立常發生暴力衝突，村民更是不斷受到犯罪集團的襲擊以及治安團體的報復性殺戮所苦。

根據《DispatchLive》報導，27日晚間有武裝犯罪分子，騎機車突襲奈及利亞與尼日邊界附近索科托州的5個村落，當地傳統領袖卡卡勒（Lawal Kakale）表示，隨著各地不斷找到的屍體數量，死亡人數已從先前的60人上升至74人。

一位匿名的軍醫表示，「所有屍體都遭到子彈射傷，其中大多數都是頭部中彈。」而該區域州長阿米努瓦齊裡坦布瓦爾（Aminu Waziri Tambuwal）則對此次武裝襲擊表示震驚，因為安全官員近日曾為了緩解緊張局勢，而前往該地進行訪問。

而距離索科托州首府索科托（Sokoto）175公里的薩本比尼地區（SabonBirni）近期也屢遭武裝分子襲擊。為了取得和平，當局曾發起多次軍事行動和地方和平談判無果後，尼日軍方上周改採對武裝分子營地進行一系列空襲，宣稱擊斃「數百名土匪」，卻未提出確切人數。截至目前為止，以上兩種策略都沒有成功制止動盪。自2011年以來，動亂已造成約8,000人喪生，200,000人流離失所。

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(中時電子報)