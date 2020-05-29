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追求穩定還是追求挑戰？

職場生涯是一輩子的事情，不管是自己喜歡的、討厭的公司，都有離開它的一天。提前想好每個階段的安排是重要課題，但有些時候也會碰到一些預料之外的情況，像是進了公司發現與自己期待的不同，或是工作了幾年，遇到挫折而萌生離職的念頭，進而徬徨不已。

今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，成為徬徨無助網友們的一盞明燈，告訴你大家離職前最常有的困惑是什麼，又有哪些問題應該是在衝動離職前，應該先想清楚的事情。

No.10 目前的工作屬於夕陽產業或新興產業

對每個人來說，工作最重要的就是選對產業，除了要選自己有興趣的之外，也要注意整體產業發展。如果現在自己工作所屬產業是競爭激烈、市場飽和的夕陽產業，又有其它認為應該要離開的理由，那麼還是早點轉換跑道，換一個更有產業前景的工作。

網友表示：「有些公司規模不大，甚至已經是夕陽產業，看不到公司前景會讓員工忍不住操心未來」

No.9 當初做這份工作的理由是否還在

初入社會的新鮮人，想必都懷抱著一股熱忱，期許自己可以在職場上發光發熱，做出一番成就。但如果隨著時間，熱情慢慢被工作磨滅殆盡，猛然回神不知道自己究竟是為何工作，不妨好好想一下自己剛進公司的初衷是什麼。

網友表示：「如果初衷沒了，就離職啊」

No.8 想從工作裡獲得什麼

大部分的人工作都是為了賺錢，不過也有少數人是為了其它理由，像是追求挑戰，或是透過完成各項艱難任務，從中得到成就感。每個人的答案不盡相同，但如果確認了自己想要的是什麼，現在的工作卻給不了你，就需要認真考慮去留了。

網友表示：「當初還是職場新鮮人，只是想要獲得一份工作而已」

No.7 跳槽有沒有更好發展機會

最多人萌生離職念頭的原因之一，就是覺得目前工作的未來發展有限。有些人好不容易熬過試用期，或是在公司裡打拼多年，卻只換來微幅的薪資成長，甚至沒有學到什麼寶貴經驗，繼續苦蹲下去也無法當成日後換工作的跳板，如果確定換工作有更好的發展機會，不要猶豫，馬上去做吧。

網友表示：「工作穩定沒挑戰又沒升遷機會, 老闆喜歡下班聯絡交辦事項」

No.6 想離職的原因是什麼

想離職的原因千百種，有些人因為不喜歡現在的同事，有些人覺得薪水少工作太累，也有些人是因為一時工作上的不順遂，受主管責難後憑著一股衝動決定「既然不爽就不要幹」，最重要的是完整權衡換工作的利弊得失，不要因為衝動，做出讓自己後悔不理性的決定。

網友表示：「不要輕易離職，想清楚下一步再動」

No.5 新舊工作的年資可否銜接

撇開提前達成財務自由的情況，工作是一輩子的職涯發展，因此如何打造一份加分的履歷，成為相當重要的事情。尤其是對某些產業來說，相當注重在同一個領域的工作年資，另外像是公家機關，也有年資累積的問題，換工作前一定要想清楚。

網友表示：「你在公家單位十年在業界等同於跟沒經驗」

No.4 健康狀況還適合繼續工作嗎

不少人離開職場的原因，都是因為身體健康因素，可能是長年下來累積的壓力，或者工作忙碌造成生活習慣不佳，導致健康出了問題。如果發現自己身體因此出了狀況，必須在健康與工作中做出抉擇時，切忌健康第一，絕對不要硬撐。

網友表示：「我覺得健康比較重要，騎驢找馬找看看可以兼顧的工作」

No.3 換工作能解決現在的問題嗎

許多人工作上碰到問題，很容易就想要放棄離職，認為能夠就此解脫，但實際上有些問題並非來自於工作本身。例如與同事相處不愉快，可能是自己為人處事不夠圓滑，一味的只想逃避問題，以為離職就能解決了事，小心變成換了工作問題也帶著走。

網友表示：「一直想要換工作，目前我只有想到遇到壓力就直接想逃避」

No.2 沒收入可以活多久

不管是為了多崇高的理想，基本上努力工作還是為了賺錢餬口，好讓自己的生活可以維持下去。因此除非已經找好下一份工作，最現實的問題仍然是失去收入來源後，你的存款可以支撐當前的生活多久。經濟情況若是不允許，最好先想好下一步，才不會把自己逼入絕境。

網友表示：「準備半年到一年的生活費，離職後就算沒工作壓力才不會很大」

No.1 現在離職是不是好時機

離職絕對是一門大學問，其中提離職的時間點更是關鍵，像是眾所皆知年前工作不好找，如果還沒找好下一份工作又手頭緊的話，最好不要瀟灑的選在這個時間點辭職。若已經決心要走，且有更好的機會等著你，也不要拖太久，符合勞基法提前告知的基準，華麗轉身離開迎接更好的職場生涯。

網友表示：「公司規定不會大於勞基法規定，告知以後該做得弄好，時間到就能走了」

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月28日至2020年05月27日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『離職前要想清楚的事情』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)