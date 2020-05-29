As much as you pray for George family, gotta also pray for the police officer(s) who were involved in this evil. As hard as it is, pray for them instead of hate them...Pray that God changes their hearts. — Michael Porter Jr (@MPJr) May 27, 2020

一名黑人男子最近在美國明尼蘇達州遭到白人警察暴力執法致死，引發包含「小皇帝」詹姆斯在內的眾多NBA球星爭相撻伐，沒想到金塊菜鳥前鋒麥克波特竟在個人推特發表力挺白人警察的言論，隨即遭到其他NBA球員痛罵與狂酸！

身為虔誠基督教徒的麥克波特在推特上這樣寫，「在你們替喬治佛洛伊德(受害黑人)的家人大量祈禱的同時，也要為涉及這次邪惡事件的警察們祈禱，雖然這很難做到，請為他們祈禱，而不是憎恨他們，祈求上帝能夠改變他們的心。」

儘管麥克波特這番話並非單純只替白人警察說話，卻仍引發不少NBA球員激烈反彈，像是快艇後衛路威廉斯回應，「不！」七六人前鋒史考特也回，「絕不！」甚至尼克前鋒哈克利斯這樣回應，「看來有人需要找他們的新秀好好談談。」

批評麥克波特最凶的，還是身為佛洛伊德好友的前NBA球員史蒂芬傑克生，「你這個年輕又享特權的傢伙，還是一旁待著就好，你不跟我們站在一起，就跟我們作對吧。不是你親近的人過世，你說出這些話當然很容易，好好選擇一個立場。」

(中時 )