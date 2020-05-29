大國鋼(8415)預定今起再執行庫藏股，預計5月29日起買回8,500張，每股區間價在20~35元。今開盤漲0.2元為26.2元。

大國鋼本次買回自家股票，預定今起至7月28日買回850萬股，買回股份占公司已發行股份總數之0.82%，買回後將轉讓股份予員工。

大國鋼甫於5月25日為今年首次庫藏股期間屆滿，自3月30日至5月25日執行庫藏股制，原預定買回15000張，實際買回6,199張，執行率為41%，平均每股買回價格為25.87元；公司表示，基於維護股東權益與兼顧市場機制，並考量資金效益，故未全數執行完畢。

今年以來受到疫情影響，美國鋼鐵扣件需求下滑，大國鋼4月營收11.76億元，月減24.65%，年減25.58%。2020年1-4月營收55.29億元，較去年同期減少16.91%。

大國鋼第一季營收43.53億元，年減14.21%；毛利率逆增3.89個百分點至28.57%，本業表現穩健成長，營業淨利4.58億元，淨利歸屬母公司業主2.2億元，年減20.66%，EPS 0.21元。

(時報資訊)