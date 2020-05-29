戴爾（Dell Technologies）表示新冠肺炎疫情為部分業務帶來助益，以及上季財務表現優於市場預期，受此激勵，周四盤後戴爾股價大漲逾7%。

戴爾公布第一財季營收為219億美元，大致與前一年同期持平，並優於分析師預測均值207.5億美元。淨利年減45%，為1.82億美元，合每股盈餘19美分。經調整後每股盈餘為1.34美元，較前一年同期的1.45美元下滑，但優於分析師預測均值97美分。

以各事業體來看，第一財季數據中心部門營收年減8%，為75.7億美元。包括PC、筆電與平板在內的客戶解決方案部門營收年增2%，為111億美元，其中商用筆電營收實現兩位數增長。

基礎設施解決方案部門營收年增8%，為76億美元。儲存設備部門營收年減5%，為38億美元。伺服器與網路部門營收年減10%，為38億美元。

營運長Jeff Clark表示，現在客戶比任何時候更需要必要基本的科技產品，才能繼續業務運作，並進行遠端工作與學習。第一季來自銀行金融服務、政府、醫療照護與生命科學等領域的訂單成長15%～20%。

此外，戴爾旗下雲端軟體公司VMware第一財季營收年增14%，為27.3億美元，優於市場預估的26.4億美元。淨利年增近2%，為3.86億美元。經調整後每股盈餘為1.52美元，超出市場預估的1.2美元。VMware周四盤後股價大漲6.1%。

基於新冠肺炎疫情帶來的不確定性，戴爾已在3月取消本財年財務預測。

(時報資訊)