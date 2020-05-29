在中國全國人大周四通過香港國安法之後，美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）在接受媒體訪問時表示，在貿易與其他事務方面，香港現在或許應被給予與中國相同的待遇。

此番發言呼應美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三的談話。蓬佩奧周三在依據《香港政策法案》（Hong Kong Policy Act）向國會報告香港的自治權狀態時，宣布國務院認定香港已不再享有中國的自治權。

他在聲明中表示，香港不再保有高度自治，中國顯然正在將香港「中國化」，他並表示，依據美國法律，香港不應再享有與1997年7月回歸前同等的特殊待遇。這意味著美國可能撤銷給予香港的特殊待遇，其全球主要金融中心地位恐將不保。

庫德洛周四重申，中國接管香港是「犯下大錯」，必須為此負責。他表示，必要時，美國在處理香港事務，包括關稅、金融透明度與股票上市等，應該給予和中國一樣的待遇。

在華府準備採取行動，就港版國安法向中國祭出制裁之際，美國總統川普周四宣布將於周五召開與中國有關的記者會。此前有消息指出，川普政府可能採取的制裁措施包括中止香港享有的關稅優惠待遇、限制中方人員簽證，以及其他經濟制裁。

(時報資訊)