林口A7住宅區合宜住宅汙水的蝕溝工程，也不斷流出「噁心味道、不明泡泡」汙水，氣味令人暈眩（戴上容攝）

新莊十八坑溪流出氣味難聞的滾滾黃泥，以及大量垃圾，施工人員將兩旁垃圾用帆布蓋上繼續施作，垃圾仍隨著溪流往下沖。（戴上容攝）

桃園市龜山區、新北市新莊區交界的十八份坑溪，目前內政部正在施作蝕溝治理工程，但開挖出的含恐致癌的電路板、玻璃纖維等大量垃圾，因連日大雨沖刷到下游，臭氣沖天。新北市獲報後函請桃園以及內政部處理，但三方協調未成「互踢皮球」，引發新莊居民不滿。

內政部辦理十八份坑溪上游蝕溝治理工程，但下方挖出大量廢棄物堆積一旁沒有清除，近日大雨，十八份坑溪流出氣味難聞的滾滾黃泥，大量垃圾隨溪流流出，民眾在垃圾中發現醫療針孔、電路板，甚至令人卻步的化工玻璃纖維，急忙PO網怒轟。

「蓋上帆布欺騙誰！」在地民眾說，施工人員將既存的廢棄物用水泥灌漿，如今半完成的水泥護岸竟然流出垃圾，證明工程粗糙，此外挖掘到的大量垃圾堆置河道旁，經呈報後施工單位蓋上帆布繼續施作，任憑垃圾漂流。

民眾批評，工程使河道縮減三分之一，汛期、颱風時恐釀山洪爆發，新莊萬戶居民將有生命財產威脅，另外，林口A7住宅區合宜住宅汙水的蝕溝工程，也不斷流出「噁心味道、不明泡泡」汙水，氣味令人暈眩。

新北市環保局表示，獲報後經水質採樣，水質並無異常，另挖掘垃圾的地區屬桃園市轄區，將發函請桃市處理。

桃園市政府環保局回應，該工程是內政部土地重畫工程處所施作的工程，施工之初，內政部有向桃園市環保局提交廢棄物清理計畫書，明定挖出垃圾由內政部廠商處理。至於溪水沖刷的廢棄物，待桃園、新北、內政部三方會勘後，釐清清運責任。

內政部土地重畫工程處表示，工程範圍外非由內政部管轄，垃圾漂到哪，應由地方各自處理，內政部工程處不了解當地狀況，由內政部委託的監造單位才能知悉，目前沒有收到地方政府要求處理的函文。

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(中時 )