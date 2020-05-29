受制美中關係因港版國安法正式拍板而急速向上升溫，且今收盤後，MSCI（明晟）半年度新興市場的指數權重調整將生效，在市場防甩尾心態濃厚下，使台股早盤交投多保守以對，加上台積電普被外資評估將大幅下修今年資本支出，使台積短多承壓，係大盤周五開市未幾，即失守月線主因。

不過，目前盤勢在生醫、防疫、觀光等族群力挺短多，與國家隊法人承接半導體、重量級集團股意願不減下，使盤勢在月線附近的抗跌韌性相對強韌。迄上午9：24的加權股價指數暫報下挫65點，報10878點，暫守住月線10873點，跌幅0.6%，成交309億元。

目前權值股力收榮面者，包括仁寶、台泥、和碩；餘台積電、股王大立光、鴻海、台塑四寶、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、第一金、中鋼、南亞科、日月光控、長榮航、華航、聯電、友達、亞泥、遠東新、統一、台玻、長榮海運、台灣大、聯發科及台達電，多表現疲軟。

上市櫃股票早盤表現不錯者，包括GIS-KY、富邦VIX、熱映、南六、恆大、康那香、鈊象、合一、譜瑞-KY、撼訊、嘉晶、美食-KY、瓦城、新日興、健策及生華科等。

台股早盤甫開市係暫報下挫23點，為10921點，盤中最低點一度來到10861點，係連續跌破10900點、月線等關卡，不過，低檔季線在10409點附近支撐韌性相對強勁，後市不必過分悲觀。

只是短期逢六月報稅、繳稅與中美關係緊升溫等消息面干擾，盤勢或仍未脫年線至季線之大箱型區間整理格局，短期聚焦個股依題領先盤勢發展即可，但逢高也宜見好就收，善設停利點，迴避可能的源自國際政經消息的風險變數。

(工商 )