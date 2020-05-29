受惠於近日多份研究報告看好發展，蘋果公司27日股價飆漲，市值攀抵1.378兆美元，與另一家科技巨擘微軟打成平手，凸顯兩家公司爭奪「市值一哥」寶座的戰爭愈來愈激烈。

蘋果股價28日盤中再上漲0.45％，每股報319.55美元。微軟股價盤中下跌0.33％，每股報181.21美元，兩家公司市值同為1.38兆美元。

美國銀行全球研究分析師莫韓（Wamsi Mohan）近日重申對於蘋果股價維持「買進」的投資評等，目標價格從320美元調高至340美元。

莫韓在報告中預估，截至去年底為止，iPhone手機用戶約10億人，其中包括7.2億新機用戶與2.75億二手機用戶。他指出，過去兩年來，iPhone用戶每年成長率約9％，主要由二手機市場帶動。

他認為，iPhone用戶基礎可望持續擴大，有助於蘋果提升軟體服務事業銷售並賣出更多其他裝置。截至上季（3月底止），蘋果服務事業擁有5.15億付費訂戶。

莫韓表示：「iPhone用戶基礎穩定有助於提振投資人信心。因為這代表iPhone短期內不太可能遭遇銷售逆風，帶動每年約2億人手機升級，加上服務事業持續成長，可望帶動股價翻漲。」

而德意志銀行分析師昂格（Jeriel Ong）亦重申對蘋果股價維持「買進」評等，目標價格則由305美元升至320美元。

蘋果本周計畫美國100家門市開始恢復營業，使得全美重啟營運的蘋果門市增至130家。

昂格表示：「依我們之見，門市恢復營業是好的訊號，代表市場對於蘋果產品的需求將恢復正常。儘管美國如今失業率飆升、消費者口袋變淺，令人擔憂慣例秋季上市的新iPhone銷售恐遭到拖累，但我們對蘋果的看法仍偏向樂觀。」

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(中時電子報)