自從美國發布華為新禁令後，市場就開始揣測誰會在這場科技戰中遍體麟傷，誰又將笑到最後，分析師John Vinh發布最新報告，從兩點觀察看好高通將能受惠華為禁令，調升其評等至加碼。

外媒報導，KeyBanc Capital Markets分析師John Vinh從兩方面分析，認為在華為新禁令下，高通將可望從中受惠。

第一、Vinh表示，由於禁令因素，華為旗下海思晶片將不見得能再下單給台積電等代工廠，因此恐難以提供手機晶片給華為新旗艦機；相較之下，高通就沒有這樣的疑慮，故華為明年度新旗艦機就可能改採購高通手機晶片。

不過，高通若要提供晶片給華為，同樣需要經過美國核可，Vinh認為，美國之所以處處針對華為，主要是為了限制其5G、軍事所帶來的國家安全威脅，所以智慧機方面可能不在疑慮範圍；其次，若高通與華為達成授權協議，美國本土晶片業者也將雨露均霑。

第二、在悲觀情境下，即便高通爭取不到出貨給華為的許可證，但華為手機所流失的市占率，也將被其它手機廠如小米、OPPO等取代，這些陸企的手機晶片早就是高通的客戶之一，所以對高通來講也不吃虧。

在此之下，John Vinh上調高通評等到加碼，目標價維持105美元。

(中時電子報)