內政部評選109年度全國22個縣市，共評選出32個治安標竿社區，台中市北區錦平里社區、大雅區大雅里社區及東區東信里社區是本年度代表台中市獲得評選之治安標竿社區，其中北區錦平里社區更是於107年、109年連續獲獎。標竿社區幕後推手是現任錦平里守望相助隊隊長游金隆，他和太太郭梅香分別是前任與現任錦平里里長，夫妻倆主動發掘社區治安問題，協助警方維護治安。

台中市政府警察局第二分局也利用分局主管會報時間，由分局長蔡元戎親自轉頒109年「內政部全國治安標竿社區」獎牌，獲獎代表錦平里守望相助隊隊長游金隆也在會中分享了擔任里長與隊長的經驗與心路歷程。

游金隆從95年至107年擔任4屆錦平里里長，107年起改由其「牽手」郭梅香繼續擔任里長，夫妻倆對里內大大小小的事事必躬親，設法解決社區問題，並且主動發掘社區治安問題，深獲社區民眾信賴。

游金隆帶領之團隊，為各項社區評比之常勝軍，95年起幾乎年年榮獲推動社區治安工作計畫績效評鑑優等獎，98年榮獲內政部全國福利化社區甲等獎，103、104年榮獲內政部全國績優治安社區優等獎，105年榮獲台中市北區推動鄰里交通整體改善優等獎、愛鄰守護隊(里隊)第1名，107、109年度連續榮獲內政部全國治安標竿社區。

蔡元戎表示，「警力有限，民力無窮」，社區治安若單靠警察同仁維護，就算警察人力增加好幾倍都還是不夠，必須仰賴社區治安自治，包括守望相助隊、里鄰間相互照顧，能有效避免治安死角發生犯罪行為，進而解決社區問題，提升民眾生活品質。

(中時 )