美股消息面：

1.美國期油交割地庫欣的庫存下滑，受此激勵，周四紐約7月期油收漲90美分或2.7%，為每桶報33.71美元。倫敦布蘭特8月期油收漲55美分或1.6%，為每桶35.29美元。

2.美國4月耐久財訂單月減17.2%，跌幅小於市場預期的月減19%。

3.美國勞工部公布，上周（截至5月23日）初次請領失業救濟金人數周減32.3萬人，為212.3萬人，但仍超出市場預期的210萬人。上周初領失業救濟金人數4周均值為260.8萬人，周減43.6萬人。截至5月16日止當周，美國續領失業救濟金人數周減386萬人，為2105.2萬人。

4.美中緊張關係升高，帶動市場避險需求，周四紐約6月期金收漲1.5美元或0.1%，為每盎斯1728.30美元，但遠低於盤中觸及的最高點1743.70美元。7月期銀收漲21美分或1.2%，為每盎斯17.967美元。

5.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加792.8萬桶，市場預期為減少194.4萬桶。上周汽油庫存減少72.4萬桶，市場預期為增加10萬桶。

餾分油庫存增加549.4萬桶，超出市場預估為增加177.1萬桶。煉廠產能利用率升高1.9個百分點，上周美國原油進口量增加206.6萬桶／日。

(時報資訊)