國民黨革實院長羅智強，昨晚主持《未來沙龍》，與退役少將于北辰、立委陳以信及學生李奕儒對談。針對外交部長吳釗燮對外媒表示「港版國安法後，北京下一步可能是武統」，羅智強遺憾表示，和平等同「被雙規」，消失在兩岸執政者的話語中。于北辰批評吳釗燮的說法是「小學生算術」，完全不負責任。陳以信爆料，國防部已證實，「東沙與南沙的防衛，已納入今年漢光演習兵推，顯然兩岸有限度的軍事衝突，已在國防部的想定當中。」

對於北京推動港版國安法，陳以信指出，這真的沒有必要，「我們都支持香港的民主、自由、雙普選，但在台灣撐香港的時刻，有些政府官員卻是在蹭香港。」

羅智強說，他在臉書提出「三個不要」，呼籲中共「不要自毀一國兩制承諾；不要再點燃港人怒火；不要升高全球的反中情緒。」部分藍營支持者認為，這個時候不用再去刺激中共；但他堅持，民主與和平是國民黨最重要的兩個價值，該說的話還是要說。

于北辰則表示，吳釗燮要搞清楚，蔡英文是任命他當外交部長，不是國安會祕書長、國防部部長，兩岸軍事策略的問題，不該由外交部長來回答。于北辰質疑，「吳釗燮說因為兩岸三地變成兩岸兩地，所以下一個就輪到台灣了，這是小學生算術，是完全不負責任的講法。」而對於民進黨近日蹭香港的作為，于北辰形容是「聲援不支援，同情不動真情」。

羅智強詢問，現在兩岸的和平等於是「被雙規」，蔡英文不談，對岸兩會也不談，「大陸軍機繞台繞越多，反而民進黨的票越多」，兩岸真的有擦槍走火的可能嗎？

于北辰解釋，解放軍跟國軍，量體上無法相比，硬碰硬國軍佔不了便宜。但是台海發生戰事，對台灣而言是「全面戰爭」，對大陸來說只是「極小部分的局部戰爭」，但還是必須要動用90％以上的軍力，會形成其他地區邊防的負擔。于北辰提醒國人，「不要把台海視為中國的全世界」。

至於大陸退役少將喬良「武統非當務之急，但可以有限度軍事衝突」的論點，于北辰說，「和戰是決定於朝堂，而非決定於虎帳，中國大陸要和要戰，是習近平說了算，大陸的將領出來講話，只是投石問路而已」，他認為喬良的言論，連參考的價值都沒有。

而對於蔡總統就職演說，宣告的國防三方向，于北辰感嘆，「以三軍統帥之姿，只講得出這樣的願景，根本是不及格。」于北辰表示，總統應該要給國防大方向，而不是像小學生寫作文。蔡總統的三方向，只是迎合當下的新聞議題，沒有總統的高度。特別是其中的「建立良好的後備動員制度」，于北辰感嘆，「這不等於是昭告全天下，中華民國的後備動員是玩假的，自曝其短嗎？」

羅智強詢問，民進黨執政至今，雖然兩岸交流停滯，但是陸方也並沒有強硬的動作，看起來民進黨的兩岸策略，好像還是正確的。國民黨一再呼籲台灣人民，不要升高兩岸對立，製造戰爭風險，會不會反而被認為是「狼來了」的小孩？

陳以信回應，對岸軍機、軍艦繞台已是常態，對台灣來說最危險的就是「危險常態化」，失去警覺性。陳以信舉例，2001年中美軍機碰撞，2018年中美軍艦對峙幾乎碰撞，軍隊彼此之間太過接近，非常容易擦槍走火，產生危機。陳以信也分享向國防部求證的訊息，「東沙與南沙的防衛，已經納入今年的漢光演習的兵推，顯然兩岸有限度的軍事衝突，是在國防部的想定當中。」

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(中時 )