日本雖然剛於25日宣布解除東京、千葉、神奈川、埼玉縣及北海道的「緊急事態宣言」，讓全國歷經一個半月的緊急事態得以解除，不過僅過3日後，東京都又傳出有醫院爆發群聚感染，大約有21人受到感染，讓外界擔憂受控的疫情可能會再次爆發。

日本放送協會（NHK）報導，東京都「小金井市」的武藏野中央醫院1名職員先於21日確診後，再傳2名護士遭傳染，而在院方擴大檢測後，發現18名病患確診，當前至少有21人確診，為解除緊急事態後，東京首次出現的群聚傳染。

另外NHK報導也指出，北九州28日確認新增21人感染新冠病毒，其中包括中學生與小學生，這也是該市連續6天的總感染數增為43人，其中市內兩家醫院出現群聚感染。另外，該市小倉北區北九州市綜合醫院也傳出共有2人確診，該醫院在28天內的感染數為5人。北九州市表示，這兩家醫院已出現群聚感染。

此外，東京都知事小池百合子28日受訪時說，雖然中央政府已解除「緊急事態宣言」，但正採取防範「第2波感染」的防疫對策；對於新的群聚感染案，她表示雖然醫院可能發生群聚感染，但因為屬於封閉空間，應該能控制住。

(中時電子報)