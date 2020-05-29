美國司法部指控北韓和中國公民聯手利用數百間前台公司洗錢，金額高達25億美元(約750億台幣)，並利用這筆非法獲利資助北韓的核武擴散計畫。美國司法部28日對此提出起訴書，此次起訴為有史以來美國針對北韓最大規模的執法行動。

司法部共起訴了28位北韓人及5位中國人，被告的北韓人當中包括北韓國有外貿銀行（Foreign Trade Bank）的官員，在2013年時這家銀行就因為贊助北韓的核武計畫被美國財政部制裁並且被美國財政系統拒於門外。

根據起訴書，被告的銀行官員在全世界各地建立洗錢網絡，利用超過250間前台公司來獲取美元以推進北韓的核武計畫，包括在泰國、俄羅斯及科威特都有其蹤跡，每次被發現與北韓有往來關係，被告人便會編造假客戶建立新的前台公司。

美國司法部長麥可薛文（Michael Sherwin）表示，美國誓會阻止北韓用非法手段接觸美國的財政系統，且會終止北韓用不合法方式來資助其大規模殺傷性武器（WMD）的擴散計畫。

起訴書也反映了民間違反美國對朝鮮的制裁，四月時美國專家曾建議封鎖14艘與北韓有貿易往來的船舶，並指控北韓增加違法的煤礦出口及石油產品進口。

(工商 )