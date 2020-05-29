舉辦時間最悠久的世界馬拉松盛事波士頓馬拉松，如今也不敵新冠疫情影響，儘管先前一度宣布延期到今年9月，主辦單位波士頓田徑協會仍在29日宣布，為了保護跑者、工作人員與支持粉絲的健康，今年波馬取消實體比賽，改採線上虛擬方式進行。

波士頓馬拉松從1897年開始舉辦，是全世界最古老的馬拉松賽事，也是世界馬拉松大滿貫賽事之一，每年都吸引2、3萬人報名參賽，雖在2013年曾發生終點線前爆炸攻擊事件，造成3人死亡、144人受傷，波馬卻堅持每年都要舉辦。

如今受到新冠疫情影響，波士頓田徑協會已把今年波士頓馬拉松從4月延到9月，卻因美國確診及死亡人數仍然偏高，波士頓田徑協會最終還是取消實體比賽，改採線上虛擬方式，波馬執行長葛利克強調，一切以保護參加者健康為先。

今年波士頓馬拉松將改在9月7日到14日期間進行，跑者必須在6小時內跑完標準馬拉松比賽42.1公里距離，且提供時間證明，完賽者可獲得官方T恤與獎牌，已經報名的跑者也可退費，至於明年波馬舉辦時間，暫定在明年4月19日。

(中時 )