大部分女性都會想辦法去除腋毛或手腳毛，拔毛、剔毛或使用除毛膏是比較常見的手段，但如果拔毛或剔毛器具沒有清潔好，加上毛囊因拉扯出現傷口，就很有可能導致發炎；假使習慣用除毛膏，也有可能出現過敏症狀。皮膚科醫生建議，除毛前不論皮膚與器具都要清潔好，發現除毛膏塗抹時有異狀，就要立即停用。

林口長庚醫院皮膚科主治醫師許仲瑤表示，拔毛與剔毛是比較常見的方式，但都有可能導致毛囊傷害，拔毛由於拉扯毛囊容易有傷口，如果器具、皮膚、雙手，只要有地方沒有清洗乾淨，就有可能讓細菌入侵導致發炎；剔毛也類似，除了也會容易拉扯毛囊外，比較脆弱的皮膚容易在刀片摩擦下變薄，可能容易產生傷害。

許仲瑤也說，當細菌入侵毛囊導致發炎，皮膚會出現類似青春痘的紅腫塊，趕快就醫應該可以消除，然而特別要注意，毛囊發炎或皮膚有傷口，有可能引起黑色素沉澱與聚集，傷口部位有可能看起來比較暗沉，雖然隨著時間，黑色素會慢慢消散，大多不會是長期性的黑色素累積，但是不論用拔毛夾或剔毛刀，都應該要特別小心清潔。

另一方面許仲瑤補充，比較大面積的除毛，有些民眾會用除毛膏，例如腿部或手臂。除毛膏屬於微酸物質，可以分解毛髮蛋白質，讓體毛可以脫離，一段時間後體毛才會長出來。然而要特別注意的是，化學物質接觸皮膚，有可能導致過敏，擦除毛膏最好先小範圍測試一下會不會過敏，如果皮膚出現異狀就不要大範圍使用。

衛福部食藥署在《藥物食品安全周報》中，邀請皮膚科診所院長趙昭明，同樣也談到除毛相關話題，趙昭明表示，毛髮多寡常會影響自信心，男性最在乎落腮鬍，女生則關心腋下、上臂毛、下腿毛，以及私密處比基尼線的體毛，擔心「雜草叢生」不好看，希望除之而後快。至於除毛時應該注意的事項有哪些？以下提供民眾參考：

1.除毛前後都要注意清潔，可用酒精稍微擦拭，若用拔或刮的方式除毛，動作務必要輕，減少毛囊拉扯，除毛後再抹乳液加強保溼。

2.如果皮膚有溼疹、發炎、感染及傷口等問題，建議不要使用除毛膏。

3.除毛後要用冷水清潔，除毛後有時會有暫時的紅腫及輕微刺痛，大約半天時間就會消退，並可使用冰敷或外用消炎藥膏塗抹，直至紅腫消退。

4.臉部比較不建議使用，而私密處的肌膚，比身體其他部位的肌膚都還要脆弱敏感，所以選購時一定要特別注意成分的安全性。頻繁使用或敏感皮膚會造成紅腫過敏，甚至發生皮疹，敏感體質者最好每次使用間隔1個月。

趙昭明提醒，除毛後皮膚會產生色素疤痕沉澱，是使用除毛膏最常見的後遺症，要好幾個月色素才會淡化。除毛時有可能造成過敏、感染、傷口紅腫、毛囊角化粗糙、毛囊發炎、毛髮內嵌、發炎性色素沉澱，更嚴重時還會傷害皮膚造成灼傷及水泡形成。

趙昭明進一步解釋，這是因除毛膏成份中，常常也含有角質溶解酵素成份，容易刺激皮膚造成接觸性皮膚炎，建議使用前應先抹在手臂內側肌膚測試，看看自己是否會對該產品產生過敏。

(中時電子報)