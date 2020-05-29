新北市著名浪漫地標，橫跨新北市新莊、板橋間大漢溪上的新月橋，昨晚發生民眾當眾跳河事件。1名男子昨(28日)11點多，當著一對情侶的面，突然跨越新月橋護欄後跳下，讓原本沉浸在恩愛氣氛中的情侶瞬間陷入恐怖情境，嚇得立刻報警，警消獲報後出動搜尋整夜都未見男子蹤影，今天上午已出動更多救援人員進行搜救。

新月橋位於板橋435藝文特區與新莊廟街間，有座如兩道彎彎月眉橫跨在大漢溪上，不對稱鋼拱橋身和夜晚光影七彩奪目，營造如夢似幻的美麗，是情侶夜間約會的熱地點，未料卻發生跳橋意外。

新北市消防局昨(28日)深夜11點半左右接獲報案，有一名男子從新月橋上翻越護欄跳下，警消立刻出動橡皮艇沿河搜尋，但近日大雨連連，水勢湍急，搜尋一整夜都沒有落水男子蹤跡。

根據報案情侶指稱，該名男子就在他們眼前活生生地跳下，讓他們整個嚇呆在現場，連報案時手都在發抖。目前救援人員已加派人力繼續搜尋。

(中時電子報)