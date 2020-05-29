川普將對港版國安法採強烈措施

美國總統川普周四說，他周五將召開「有關中國」的記者會，但並未提供任何細節，而這隨即導致市場下跌。

據CNBC新聞網28日報導，好幾個星期以來，美國政府指控中方新冠肺炎疫情初期掩蓋事實，不斷對北京加強施壓。川普甚至為了新冠病毒起源，還有美國嚴重的疫情，公開責怪北京。而這星期以來，由於中國大陸通過港版國安法，美國更嚴肅地加以應對。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三已向國會報告，宣布香港不再有自治地位，而這意味著未來它也將不再享有特殊待遇。以往川普和大陸打貿易戰時，香港之所以能避開懲罰性關稅，都拜這特殊地位之賜。

美國國會去年底通過香港人權與民主法，求華府制裁侵犯香港基本自由與自治的中國大陸與香港官員，並要求國務院和其他美國政府機構每年審查，以確定香港政治地位的變化，是否有足以改變美國與香港之間特有的貿易關係。

對投資人來說，川普周五宣布取消香港的特殊待遇，將是最壞的結果。至今川普始終不願對北京採取行動，以免緊張的美中關係演變成徹底對抗。川普身為總統，強烈意識到美中互相依賴，大陸不僅是美國出口市場，也是產品供應國。他至今仍認為，1月美中簽署的第一階段貿易協定是他履行競選承諾的亮點之一。

然而，參院兩院都通過「維吾爾人權政策法案」，但川普尚未表示，究竟會不會將它簽署為法律。要是川普加以周五簽署，但不正式取消香港的特殊地位，將被視為採取了較審慎的策略，並受到投資人歡迎。

而另一個川普周五可能提出的議題，就是中方與印度的邊境爭議。中印最近雙雙在邊境增兵，川普已表示願意斡旋。而川普周四說，他已和印度總理莫迪（Narendra Modi）談過相關爭議，但對方「心情不好」。

還有一個比任何政策立場都重大的因素，就是美國人的反中情緒，而這正是川普爭取連任所要利用的。川普將大選的民主黨對手拜登形容為親中份子，甚至想要把他貼上「北京拜登」（Beijing Biden）的標籤。

既然川普在爭取連任中，想要把拜登塑造成對北京軟弱的人，那他就需要對中方展現強悍的態度。可是到目前為止，他主要只在推特上表得很強硬。而美國人周五將拭目以待，看他在對北京一陣狂吠後，是不是會真的狠狠咬下去。

(中時電子報)