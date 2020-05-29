台南市長黃偉哲(左二)施政滿意度達8成1，其中，教育滿意度較去年增加17.2％，淨滿意度增加32.3％，為全國進步最多。(曹婷婷攝)

《遠見雜誌》公布2020縣市長施政滿意度調查結果，台南市長黃偉哲施政滿意度高達8成1，其中，教育面向更在六都排名第3(去年第4)、全國排名第5(去年第16)，滿意度較去年增加17.2％，淨滿意度增加32.3％，為全國進步最多，顯示黃偉哲上任以來推動各項教育政策，逐步呈現成果並獲市民肯定。

黃偉哲的母親與妻子都是老師，教育也成為他上任後高度關注的面向，在有限財政資源以及少子女化趨勢下，台南市對教育建設投資不減反增。

黃偉哲表示，教育施政除應延續好的政策外，也要積極回應民意需求作調整，無論是硬體設備改善、校長領導與支持、教師專業與熱情、學生基本學力扎根、成就每個孩子等，都是非常重要的工作。

教育局為因應新冠肺炎疫情發展，超前部署多項措施，例如校園防疫物資整備、規畫停課不停學線上自主學習、製作防疫小學堂落實防疫宣導、提供學生防疫假與各項配套措施等，均領先全國其他縣市，也獲得家長肯定，未來期許教育局和學校能做得更好，讓每位孩子學得更好，讓家長放心。

教育局長鄭新輝表示，感謝市民對教育施政滿意的肯定，也感謝校長、教師、家長團體的鼎力合作與協助，這份肯定代表教育局的努力方向符合家長期待。回顧一年多來，教育局陸續推動許多教育創新和問題突破措施，例如建構友善的國中免試入學超額比序方式、提高國中教師員額編制、建立校園安全新措施與管控平台等，無論是立即性或持續性政策，皆已逐步呈現成果。

(中時 )