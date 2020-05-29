易智言臉書發文。（圖／翻攝自易智言臉書）

曾執導電影《藍色大門》、電視劇《危險心靈》的導演易智言本月中突宣布辭去政大教職，校方隨後回應：「目前請英文系溝通聯繫中」，透露仍在協調。今(29日)易智言在臉書發文，透露教學過程中最令他心寒3點，即是有學生第一堂課就求提拔、有人上課晚到，最讓他受不了的則是抄襲。

易智言10日發文指出，政大先前用溫情攻勢請他回來上課，但開課後學生不多，還被學生騷擾，決定離開學校體制教學，今他再分享實際上課狀況，透露有同學上完第一堂課，私下就要求易智言提拔他，「當下我心痛這不就是服從刻板印象電影圈的潛規則嗎？」最後被他一一回絕。

易智言又說，每周3小時的課程，有同學最後10分鐘才進教室，他本無意點名，還是忍不住問他為何這麼晚出現，沒想到該名同學竟說：「我又不是來找你的」。而除了上述情況外，最讓他難以忍受的，是有學生作業被他抓到抄襲，「這是壓倒我發飆的最後一枝稻草」。

最後易智言說，希望外界不要肉搜是哪些同學做了以上行為，「把他們孤立會把他們推得更孤獨更遙遠，我憤怒但我希望他們回頭」，他很抱歉打破對校方的承諾，揭露了生氣的細節，但抄襲確實是他最難以忍受的事，也說希望一切回到教育的本質，大家能學會做更好的人。

(中時電子報)