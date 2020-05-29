阿中部長將穿的黑面琵鷺藍襯衫，上面印有黑面琵鷺圖案。（洪榮志攝）

衛生福利部長陳時中明天即將前來台南協助行銷，有別於日前他在墾丁穿花襯衫、木屐逛大街，台南市政府特別替他準備由台南知名紡織廠出產、印有黑面琵鷺圖案的藍襯衫，以及多款具有台南特色的帆布袋，希望他的穿著，能走輕鬆休閒的台南風。

市長黃偉哲上午前往台南市議會備詢前，還特別穿上這款具有多項台南元素的藍襯衫，並且揹著「虱目魚包」，並搞笑模仿「五月天」樂團彈電吉他的動作，令人不禁莞爾。

黃偉哲表示，明天喜迎阿中部長來，為了要讓他感受到南台灣的熱情，除了他揹的虱目魚包之外，還將提供合成帆布、廣富號帆布包等許多台南在地有名的東西，還會將台南一些名產、芒果乾等的通通獻給「防疫五月天」，希望他們前來台南有一個快樂、美好的，但沒有壓力的台南之良。

黃偉哲還說，阿中部長來台南2天，第一天市府規畫與台南的醫護人員共同享用「阿中自助餐」，第二天中午則與模範警察等「英雄」們一起吃「英雄宴」。

(中時 )