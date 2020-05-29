穎台科技(6775)今天登錄興櫃，每股參考認購價格26元，掛牌首日盤中最高來到48.9元，漲幅達88％。

穎台科技過去曾是國內上市公司，於2016年中下市後，針對旗下各產品和事業評估，進行組織重整以及業務整頓，藉由收購分割改善公司營運結構，提升經營績效，現今站穩全球有機新材料應用的領導廠商，再度重登興櫃，最快2021年上市掛牌。

穎台在開發複合新材料領域已深耕多年，研發出多項獨具創新的材料配方，專精於複合多材料特性研發，並透過獨有押出製程工藝，提供品牌廠商客製開發的需求，擁有制定產品規格能力。

與競爭者最大的不同的是，公司對材料的特性掌握、配方調整及客製化能力，穎台所生產的表面特殊結構光學板，為業界首創，並成功轉型為高度客製化的有機新材料應用廠商。

近年朝向多角化邁進，目前生產產品應用範圍包括大尺寸液晶電視、液晶顯示器、商用大屏幕顯示器、室內照明板材、車用顯示器，以及5G手機背蓋新材料等，逐步以高附加價值產品應用為發展方向。

穎台2019年營收28.59億元，稅後盈餘1.57億元，EPS 2.09元，透過產品結構改善、提升高毛利商品比重及有效成本管控下，毛利率及淨利率年增91％、29％，顯現營運績效將比以往提升。

2020年隨著產業趨勢，MiniLED擴散板以及5G手機背蓋材料的市場需求增，有望拉升穎台整體獲利。

(時報資訊)