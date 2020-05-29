1.台積電(2330)：昨外資小賣超9張，但昨夜ADR下跌2.82%，今早股價跌至290元，失守5日線。
2.中鴻(2014)：昨遭外資轉賣超1731張，衝擊今早股價回調逾4%。
3.裕隆(2201)：昨雖遭外資轉賣超2199張，惟多頭不離棄，今早股價開平後向高檔挺進、堅守20關，多空於5日線拚搏。
4.台驊投控(2636)：大聯大宣布收購最多2成股權、溢價約16%，今早放量跳空漲停鎖死。
5.宅配通(2642)：決派利1.2元，今年獲利估大增，外資賣超持續縮減，今早股價開高走高約3%，收復5日線。
6.系微(6231)：外資昨轉買超532張，早盤漲逾4%，登1年來新高。
7.南六(6504)：口罩出口解禁有望，後市可期，早盤漲逾5%。
8.中電(1611)：股息+減資，股東每股可領2.2元，早盤觸及漲停。
9.映泰(2399)：不畏外資昨轉賣超，早盤多頭相挺，仍大漲逾7%，一度觸及漲停。
10.漢唐(2404)：訂單旺，今年挑戰賺兩個股本，股價回檔空間有限，今早彈回210元，漲幅2.5%。
11.熱映(3373)：前四月EPS 6.01元，獲利助攻再登漲停。
12.遠雄來(2712)：金融業挺國旅推動國內員旅，位居花蓮觀光重鎮可望受惠，早盤攻高逾5%。
13.泰山(1218)：夏季冷飲商機到+股價整理許久，今早攻高近2%，企圖突破泥沼。
14.瀚宇博(5469)：本業業績穩揚，無懼三大法人賣超，股價呈現U型走勢，成功突破月線。
15.亞諾法(4133)：昨獲外資及自營商聯手買超相挺，晨盤反彈半根停板。
16.新復興(4909)：獲買盤敲進，晨盤一度觸頂，飛越半年線。
17.禾瑞亞(3556)：工控觸控IC出貨暢旺，獲外資連3買，早盤逆勢勁揚近4%，力返五日線。
18.馬光-KY(4139)：攻互聯網醫療利多續發酵，股價水漲船高，晨盤飆7%登波段高。
19.昱泉(6169)：宅經濟、蓄勢戰暑假題材助攻，早盤放量衝漲停。
(時報資訊)
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