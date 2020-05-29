蔡政府準備拋出的「振興券」，必須先花1000才能賺2000，挨批為「脫褲子放屁版的消費券」。儘管輿論質疑聲浪四起，但行政院長蘇貞昌剛剛做出明確立場宣示，強調馬英九發的消費券對經濟成長沒幫助，「我們記取教訓，不再重蹈覆轍」。

被蔡政府視為振興經濟關鍵工具的「振興券」，在延遲數月後，預計還要等到7月才可能發放。由於振興券的使用方法，擬定民眾得先掏出1000元以上的鈔票進行消費，才能向政府申請領取3000元的振興券，對民眾個人而言，一來一回，等於是只額外取得2000元，且使用的通路還受到限制，包括電商在內均不得使用。

由於速度慢、不好拿、不方便，引爆輿論抨擊，呼籲蔡政府若拒絕發現金，至少可比照馬英九政府時代所發放的3600元消費券模式。

對此，蘇貞昌今天前往立法院進行施政總質詢前表示，馬英九發的消費券，被監察院明白指出替代性夠高，對經濟成長沒有幫助，所以我們記取教訓，不再重蹈覆轍。言下之意，就是振興券政策已勢在必行。

(中時 )