穎台（6775），於29日興櫃掛牌交易，主辦輔導券商為國泰證券，每股參考認購價格26元，掛牌首日開盤漲幅高達38.46％。

穎台科技過去曾是國內上市公司，於2016年中下市後，針對旗下各產品和事業評估，進行組織重整以及業務整頓，藉由收購分割改善公司營運結構，提升經營績效，如今站穩全球有機新材料應用的領導廠商，再度重登興櫃，最快明2021年可上市掛牌。

穎台在開發複合新材料領域已深耕多年，研發出多項獨具創新的材料配方，專精於複合多材料特性研發並透過獨有的押出製程工藝，提供品牌廠商客製開發的需求，並擁有制定產品規格的能力，與競爭者最大的不同係公司對材料的特性掌握、配方調整及客製化能力，穎台所生產的表面特殊結構光學板，為業界首創。現今的穎台科技，已成功轉型為高度客製化的有機新材料應用的領導廠商。

穎台近年朝向多角化邁進，目前所生產之產品應用範圍包括大尺寸液晶電視、液晶顯示器、商用大屏幕顯示器、室內照明板材、車用顯示器、及5G手機背蓋新材料等，逐步以高附加價值產品應用為發展方向。穎台2018年營收33.85億元、稅後盈餘1.44億元，每股盈餘1.66元，2019年營收28.59億元，稅後盈餘1.57億元，每股盈餘2.09元。穎台透過產品結構改善、提升高毛利商品比重及有效的成本管控下，毛利率及淨利率分別較前一年提升91％、29％，顯現整體營運績效將比以往提升。展望未來，2020年隨著產業趨勢，MiniLED擴散板以及5G手機背蓋材料的市場需求增，有望拉升穎台科技整體獲利，未來營運表現可望持續攀升。

(工商 )