台北市大同區27日發生一起放置爆裂物案。一名巫姓男子與某電信公司門市店長發生嫌隙，心生不滿下竟然製作一枚土製炸彈包裹，佯裝成店長朋友，親自送到門市內請櫃台轉交給店長，但店長打開包裹一看，竟然是一枚炸彈後嚇得立刻報警，刑事局防爆隊拆彈小組據報後趕到現場安全拆除炸彈，大同分局也循線在今(29日)凌晨逮捕涉案嫌犯。

警方調查，27日下午5點多，有一名男子匆匆走進延平北路三段一家電信公司門市，向櫃檯詢問店長在不在？接著就佯稱自己是店長友人，並希望店員協助將包裹轉交給店長，於是將手上包裹交給櫃檯店員後迅速離去。

店長收到包裹後打開一看，裡面竟然放置一枚露出電線與火藥的土製炸彈，嚇得店找不敢亂動立刻打電話報警，警方到場後，從火藥及引線研判有危險疑慮，立刻疏散店內人員後，請刑事局防爆小組前往處理。

刑事局拆彈人員利用X光機照射後，發現確實為真得土製炸彈，於是進行後續移除與拆除作業，順利將炸彈拆除。防爆隊表示，該枚炸彈雖製作簡易，但內含火藥及引信，確實有可能會造成危害。

警方透過監視器追人，發現巫嫌犯案後騎機車離去，經循線追查，29日凌晨前往巫男萬華區住家逮人，另在他家發現疑似土製炸藥、原料還有遙控器。

巫嫌到案後，卻對快遞疑似爆裂物避重就輕，警方偵訊後，依公共危險、殺人未遂等罪將他送辦，另深入追查巫嫌的作案動機。

(中時 )