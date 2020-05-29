疫情影響農曆春節後部分產能，復盛(6670)第2季在品牌客戶下單轉趨保守影響下，法人預期營收及獲利將同步減少，不過，第3季起將開始回溫，今年度在整體出貨量將呈現衰退的情形，今年稅後盈餘年減幅將超過15%，EPS將落在13.8元附近。

全球最大高爾夫球市場為美國，各州政府防堵疫情祭出禁足令，影響多數高爾夫球場，也連帶影響高爾夫球具的業者營運表現，由於目前美國尚未全面解禁，球具代工業的業績仍有雜音。不過，疫情現在漸有趨緩的跡象，美國各州政府將陸續開放，對球具代工業的營運將有遞延效應。

復盛今年H1業績表現將不如去年，不過，第3季營運將開始回溫，而且高爾夫球為戶外運動，疫情緩和後，產業復甦將會較其他的產業來得快，再加上，客戶雖紛紛下修全年出貨量，有助訂單集中化趨勢，有利復盛未來的營運表現。

法人預估，復盛今年全年度營收將落在160億元附近，年減約6.8%左右，稅後盈餘年減將逾1成，約18億元左右，EPS可望落在13.8元附近。

(時報資訊)